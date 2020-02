Les séniors souhaitent de plus en plus rester à domicile, malgré les difficultés que ce choix peut engendrer. Pour les accompagner dans leurs démarches, et leur proposer des solutions, les groupes Nexity et Domitys lancent une plateforme : « Solution Logement Senior ». Une plateforme au cœur d’un sujet abordé dans une prochaine réforme prévue par Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé.