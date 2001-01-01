Revêtement de sol et mur - Finition

Les revêtements et finitions participent à l’esthétique, au confort et à la protection des ouvrages. Cet univers regroupe carrelages, parquets, peintures, enduits, plafonds, papiers peints et autres revêtements muraux. Ces produits permettent de personnaliser les intérieurs et d’assurer la durabilité des surfaces. Adaptés à tous les types de bâtiments (résidentiel, tertiaire, ERP…), ils répondent à des critères techniques précis : résistance, entretien, norme feu, confort acoustique ou thermique. Découvre la sélection complète de solutions décoratives et techniques.