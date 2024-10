L’Unicem dévoile sa conjoncture trimestrielle en ce mois d’octobre, « pas si rose », selon le syndicat. À fin août, le béton prêt à l’emploi (BPE) et les granulats enregistrent respectivement -13 % et -5,9 % sur un an. Toutefois, le syndicat entrevoit des signaux positifs laissant suggérer une embellie pour 2025.