Duarib, concepteur et fabricant de solutions de travail en hauteur, innove en matière de sécurité et lance une application de réalité augmentée pour aider les professionnels du secteur à choisir, en temps réel, le matériel le plus adapté en fonction du chantier. L’outil virtuel offre la possibilité aux utilisateurs de pouvoir visualiser les références produit de la marque directement sur la zone d’intervention.