Génie Climatique - Plomberie

Cet univers regroupe toutes les solutions dédiées au confort thermique et à la distribution d’eau dans les bâtiments. Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaires, traitement de l’eau : les équipements proposés sont adaptés aux projets résidentiels, tertiaires ou industriels. Ils permettent de maîtriser la qualité de l’air intérieur, le rendement énergétique et l’hygiène des installations. Installateurs, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage y trouveront des solutions fiables, innovantes et conformes aux normes en vigueur.