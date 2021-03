Formation BTP – Catalogues, thèmes et organismes pour professionnels

A l'occasion de la Journée nationale de l'Audition, l’OPPBTP annonce relancer sa campagne de communication « Contre le bruit, j’agis », annulée en mars dernier à cause de la crise sanitaire. Cette campagne vise à inciter les entreprises à prendre en compte le risque bruit et à sensibiliser les salariés contre ces nuisances qui impactent leur santé plus qu’ils ne le pensent.