Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, a lancé un appel à projets dans le but de recueillir le plus d’idées novatrices afin de réduire les déchets produits par le secteur du BTP, et plus particulièrement ceux du bâtiment.