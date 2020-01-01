Électricité - Domotique

L’univers Électricité et Domotique couvre tous les besoins liés à la distribution électrique, à la sécurité des installations et à l’automatisation des bâtiments. Appareillage, câblage, éclairage, systèmes de contrôle d’accès ou de sécurité, solutions connectées… Les produits référencés répondent aux attentes des électriciens, intégrateurs, installateurs ou maîtres d’œuvre. Ils garantissent conformité aux normes, performance et évolutivité des installations tertiaires, industrielles ou résidentielles. Retrouve ici les solutions techniques pour optimiser les réseaux et piloter intelligemment les équipements.