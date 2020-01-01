Eco-Construction

L’éco-construction regroupe l’ensemble des produits et solutions qui répondent aux enjeux de durabilité dans le secteur du bâtiment. Matériaux biosourcés, systèmes à haute performance énergétique, énergies renouvelables, conception passive, certifications environnementales… Cet univers s’adresse aux professionnels engagés dans une démarche responsable. Il permet de concevoir, construire ou rénover des bâtiments plus sobres, confortables et respectueux de l’environnement, tout en répondant aux nouvelles réglementations. Découvre les solutions disponibles pour intégrer la performance durable à tous les niveaux du projet.