L’influenceur BTP c’est le podcast a suivre pour développer la visibilité de son entreprise ou de sa marque grâce aux réseaux sociaux et au digital. Le Covid a accéléré de 7ans la digitalisation des entreprises et des consommateurs. Jean-Bernard MELET décortique pour toi les secrets des artisans influenceurs du Batiment pour te partager les conseils pratico-pratiques à mettre en place pour rendre visible le secteur au plus grand nombre.