Protection, sécurité incendie - alarme, verrou, contrôle d'accès

La sécurité des bâtiments est une priorité réglementaire et fonctionnelle. Ce secteur regroupe les équipements de protection incendie, de vidéosurveillance, d’alarmes, de contrôle d’accès et de signalisation. Ces solutions s’adressent aux installateurs, maîtres d’ouvrage et responsables sécurité, dans le tertiaire, l’industrie ou l’habitat collectif. Elles garantissent la conformité aux normes, la protection des biens et des personnes, ainsi que la surveillance des accès. Parcours les produits disponibles pour répondre aux exigences de sécurité de tes projets.