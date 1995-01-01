Gros œuvre : Charpente et bois, isolation, toiture, maçonnerie

Le gros œuvre constitue la base structurelle de tout bâtiment. Cet univers regroupe les produits liés à la maçonnerie, au béton, aux coffrages, aux fondations et aux structures métalliques. Destinés aux entreprises générales, artisans ou bureaux d’études, ces matériaux et équipements assurent stabilité, résistance et durabilité. Chaque solution est conçue pour répondre aux exigences techniques des chantiers neufs ou de rénovation, quelle que soit leur complexité. Accède à une sélection complète pour construire solidement et en toute conformité.