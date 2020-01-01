Accessoire de couverture

Les accessoires de couverture sont essentiels pour garantir la performance, l’étanchéité et la durabilité de la toiture. Ils complètent la pose des éléments principaux comme les tuiles, ardoises ou plaques, en assurant les jonctions, les finitions ou la ventilation du toit. Faîtages, rives, closoirs, écrans de sous-toiture, bandes de solin… ces composants techniques s’adaptent aux différents types de matériaux de couverture et aux spécificités de chaque chantier. Bien choisis, ils permettent de prévenir les infiltrations, d’optimiser l’isolation et d’assurer la conformité aux normes en vigueur. Faciles à poser, durables et résistants aux intempéries, les accessoires de couverture sont indispensables pour une toiture performante. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles adaptées aux exigences du BTP.