Aérateur chatière

Les aérateurs et chatières de toiture jouent un rôle essentiel dans la ventilation des combles et la régulation de l’humidité sous la couverture. En facilitant l’évacuation de l’air chaud et de la vapeur d’eau, ils participent à la préservation de l’isolation, à la durabilité de la charpente et à la prévention des moisissures. Installés en toiture, ces dispositifs discrets assurent une circulation d’air continue, été comme hiver. Disponibles en différents matériaux (PVC, aluminium, zinc, terre cuite) et coloris, les chatières s’intègrent esthétiquement à tous types de toitures (tuiles, ardoises, bacs acier). Simples à poser, ils sont compatibles avec les exigences de ventilation des bâtiments neufs ou rénovés. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles pour une toiture saine, performante et conforme aux normes.