L’aérotherme à gaz est une solution de chauffage performante pour les grands volumes tels que les ateliers, entrepôts, gymnases ou bâtiments industriels. Fonctionnant au gaz naturel ou au propane, il diffuse rapidement une chaleur homogène par ventilation, tout en assurant une montée en température efficace. Fixe ou suspendu, il s’adapte aux configurations variées et peut être associé à une régulation centralisée pour optimiser la consommation énergétique. Robuste, fiable et économique, l’aérotherme à gaz répond aux exigences des professionnels du BTP pour le chauffage d’espaces à usage professionnel. Retrouvez sur cette page une sélection de modèles conçus pour allier puissance, sécurité et rendement thermique.