L’aérotherme électrique est un appareil de chauffage idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, ateliers ou espaces logistiques. Facile à installer et à utiliser, il diffuse l’air chaud rapidement grâce à une résistance électrique couplée à un ventilateur. Sans émission de gaz de combustion, il convient particulièrement aux environnements fermés ou sensibles. Disponible en versions fixes ou mobiles, l’aérotherme électrique offre une montée en température rapide et un confort thermique immédiat. Il s’adapte aussi bien aux besoins ponctuels qu’au chauffage permanent d’espaces de travail. Découvrez notre sélection de modèles robustes, performants et conformes aux normes pour les professionnels du BTP.