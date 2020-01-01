L’aménagement de terrasse est un enjeu majeur pour valoriser les espaces extérieurs, qu’il s’agisse de bâtiments résidentiels, tertiaires ou d’établissements recevant du public. Dalles, lames de terrasse, plots réglables, garde-corps, éclairages ou protections solaires : chaque composant doit allier durabilité, esthétisme et conformité aux normes de sécurité. Pour les professionnels du BTP, architectes, paysagistes ou artisans, cette sélection de produits permet de répondre aux contraintes techniques tout en assurant un rendu harmonieux et fonctionnel. Que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation, les solutions proposées facilitent la mise en œuvre et garantissent un confort optimal pour les usagers. Découvrez ici les dernières innovations pour concevoir des terrasses résistantes, bien pensées et faciles à entretenir.