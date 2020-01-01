Ancrage, tirant, rail, boulon

Les ancrages, tirants, rails et boulons sont des composants essentiels pour assurer la stabilité et la sécurité des structures dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Ils permettent la fixation et le maintien des éléments porteurs, la transmission des charges et la résistance aux sollicitations mécaniques. Utilisés dans diverses applications telles que les fondations, les murs de soutènement, les façades ou les structures métalliques, ces systèmes garantissent une mise en œuvre fiable et conforme aux normes en vigueur. Leur choix dépend des spécificités du chantier, des contraintes techniques et des performances requises. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels du BTP, alliant efficacité, durabilité et conformité réglementaire.