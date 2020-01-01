Appareil de mesure et essai ciment, béton, granulat

L’analyse du ciment, du béton et des granulats est indispensable pour garantir la qualité et la conformité des ouvrages en béton. Ce matériel regroupe des presses d’essai, malaxeurs, étuves, tamis, bétonnières ou moules d’éprouvettes, permettant de tester la résistance, la consistance, le temps de prise ou la granulométrie selon les normes en vigueur. Ces équipements accompagnent les professionnels du BTP, des laboratoires ou des centrales à béton dans leurs contrôles de fabrication et de réception. Parcourez notre sélection pour fiabiliser vos essais matériaux.