Les ardoises naturelles sont des éléments de couverture prisés pour leur durabilité, leur esthétisme et leur résistance aux intempéries. Fabriquées à partir de schiste fin, elles sont fendues en plaques minces et posées sur les toitures pour assurer une étanchéité efficace. Traditionnellement utilisées dans des régions comme la Bretagne, le Maine-et-Loire, la Touraine et les Ardennes, les toitures en ardoise peuvent durer plus de 100 ans avec un entretien minimal. Il est important de noter que la pente du toit doit être d'au moins 26 % pour envisager une couverture en ardoises. Découvrez notre sélection d'ardoises naturelles, alliant qualité et performance, pour des toitures esthétiques et durables.