L’arrosage de jardin est un élément clé pour assurer la bonne santé des plantations et la durabilité des aménagements paysagers. Qu’il s’agisse d’espaces verts publics, de jardins résidentiels ou de zones végétalisées en entreprise, les systèmes d’arrosage doivent être performants, économes en eau et adaptés aux contraintes du terrain.

Arrosage automatique, goutte-à-goutte, programmateurs, tuyaux, pompes, raccords : chaque solution permet de faciliter l’entretien tout en optimisant la consommation des ressources.

Cette page réunit une sélection de produits dédiés à l’arrosage extérieur, à destination des professionnels du paysage, du BTP et des collectivités, pour garantir des espaces verts durables et bien entretenus.