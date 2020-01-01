Le bac à sable est un élément incontournable des aires de jeux en extérieur, apprécié pour ses qualités pédagogiques, sensorielles et ludiques. Installé dans les cours d’école, parcs, campings ou jardins partagés, il permet aux enfants de jouer, manipuler et développer leur créativité en toute sécurité.

Disponibles en bois, plastique recyclé ou béton, les bacs à sable se déclinent en plusieurs formats, avec ou sans couvercle, et peuvent intégrer des accessoires complémentaires : bordures, bancs, voiles d’ombrage…

Cette page rassemble une sélection de bacs à sable robustes, durables et faciles à installer, destinés aux professionnels de l’aménagement urbain, des collectivités ou du paysage.