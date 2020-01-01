Bande de solin

Les bandes de solin sont des éléments essentiels pour garantir l’étanchéité entre la couverture et les murs ou cheminées. Utilisées en neuf comme en rénovation, elles assurent la jonction entre les différentes parties du bâti, empêchant les infiltrations d’eau et les dégradations liées à l’humidité. En zinc, aluminium, plomb ou matériaux synthétiques, ces bandes s’adaptent à tous les types de toitures et de supports. Faciles à poser et à ajuster, elles se déclinent en rouleaux ou en formats prédécoupés pour s’adapter à chaque configuration. Leur bonne mise en œuvre est cruciale pour la durabilité de l’enveloppe du bâtiment et la performance globale du système d’étanchéité. Retrouvez ci-dessous une sélection de bandes de solin professionnelles, pensées pour simplifier la pose et renforcer la protection de vos ouvrages.