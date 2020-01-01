Baraque, roulotte, bungalow de chantier

Les baraques, roulottes et bungalows de chantier constituent des solutions modulaires essentielles pour offrir aux équipes un environnement sécurisé, fonctionnel et adaptable sur les sites BTP. Utilisables comme bases‑vie mobiles, bureaux, vestiaires, sanitaires ou espaces de stockage, ces équipements modulables répondent aux exigences du terrain avec une facilité de transport et une conformité aux normes de sécurité et d’isolation. Structures fixes ou tractées, standard ou sur mesure, elles s’intègrent parfaitement aux flux de chantier, améliorant le confort des opérateurs et renforçant la productivité. Disponibles en version neuve ou d’occasion, en achat comme en location, elles représentent une réponse logique et efficace aux besoins de logistique et d’organisation des chantiers temporaires ou longue durée.