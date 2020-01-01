Le barbecue fixe est un équipement apprécié dans les aménagements extérieurs résidentiels, publics ou de loisirs. Il permet de créer des zones de convivialité tout en offrant robustesse, sécurité et durabilité face aux usages répétés et aux conditions climatiques.

En béton, en pierre reconstituée ou en métal, les barbecues fixes s’intègrent parfaitement dans les parcs, campings, résidences ou aires de repos. Certains modèles incluent plans de travail, grilles réglables, rangements ou pare-feux pour un usage facilité et sécurisé.

Sur cette page, découvrez une sélection de barbecues fixes conçus pour les professionnels du paysage, du BTP ou les collectivités souhaitant aménager des espaces extérieurs fonctionnels et durables.