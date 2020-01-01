Le bardeau est un matériau de couverture souple et léger, idéal pour les toitures à pente des maisons individuelles, abris, chalets ou bâtiments annexes. Fabriqué en bitume renforcé ou en matériaux composites, il se présente sous forme de plaques ou de bandes, souvent découpées en formes décoratives (rectangulaires, en écaille, en losange). Facile à poser, le bardeau bitumé est particulièrement apprécié pour sa légèreté, sa souplesse d’utilisation et son excellent rapport qualité/prix. Il offre une bonne étanchéité et une résistance aux intempéries, tout en nécessitant peu d’entretien. Disponible en plusieurs coloris, il permet également de s’adapter à différentes esthétiques régionales ou architecturales. Retrouvez ici une sélection de bardeaux professionnels pour réaliser une couverture fiable, esthétique et durable.