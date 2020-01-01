Les bassins de stockage ou d’infiltration des eaux pluviales sont des solutions clés pour une gestion durable de l’eau en milieu urbain comme rural. Face aux enjeux croissants liés à l’imperméabilisation des sols et aux épisodes pluvieux intenses, ces dispositifs techniques permettent de limiter les risques d’inondation, de soulager les réseaux d’assainissement et de favoriser la recharge des nappes phréatiques. Conçus pour répondre aux exigences réglementaires et environnementales, ces systèmes s’intègrent dans tout projet d’aménagement ou de construction. Professionnels du BTP, bureaux d'études ou collectivités, découvrez sur cette page des solutions performantes et modulables : cuves enterrées, bassins à structures modulaires, géomembranes, dispositifs de régulation… Des produits adaptés aux contraintes de vos chantiers et aux objectifs de développement durable.