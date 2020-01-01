Benne autobasculante

La benne auto-basculante est un équipement incontournable pour la collecte, le transport et l’évacuation de matériaux en vrac sur chantier : gravats, terre, déchets ou béton. Facilement maniable via chariot élévateur ou chariot télescopique, elle se vide rapidement grâce à son système de basculement automatique, réduisant la pénibilité et les risques lors des manœuvres. Disponible en plusieurs volumes (300 à plusieurs milliers de litres), configurations standards ou tri sélectif à plusieurs compartiments, elle s’adapte à tous les usages. Conforme aux normes de sécurité, avec options de couvercles, roulettes, anneaux de levage ou fond ouvrant, elle optimise la manutention tout en assurant fiabilité et durabilité. Découvrez une sélection de bennes performantes pour simplifier l’organisation et la prévention sur vos chantiers.