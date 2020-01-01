Benne preneuse pour grue

La benne preneuse est un accessoire essentiel pour les opérations de manutention avec grue. Conçue pour la saisie et le déplacement de matériaux en vrac (sable, gravats, terre, ferraille), elle permet une préhension efficace et sécurisée. Manuelle, hydraulique ou électrohydraulique, elle s’adapte aux grues à câble ou à bras articulé, sur chantier comme en carrière ou sur port. Son système de mâchoires garantit un chargement rapide et un vidage contrôlé. Parcourez les modèles disponibles pour optimiser vos opérations de chargement avec grue.