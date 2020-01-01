Le BIM (Building Information Modeling) révolutionne la manière de concevoir, construire et gérer les bâtiments. En centralisant l’ensemble des données du projet autour d’une maquette numérique intelligente, cette méthode de travail collaborative facilite la coordination entre les différents acteurs du BTP : architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, entreprises, etc.

Les logiciels et plateformes BIM permettent de modéliser un ouvrage en 3D, de simuler son comportement, d’anticiper les problèmes techniques et de maîtriser les coûts et les délais.

Sur cette page, accédez à une sélection d’outils BIM adaptés aux besoins de chaque phase du projet, de la conception à l’exploitation. Gagnez en précision, en efficacité et en qualité grâce à des solutions pensées pour accompagner la transition numérique du secteur.