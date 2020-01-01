Le blindage de chantier est une solution essentielle pour sécuriser les fouilles en terrain instable ou profond. Il permet de maintenir les parois de tranchée, d’éviter les éboulements et de garantir la sécurité des équipes lors de travaux de terrassement, de pose de réseaux ou de fondations. Cette technique inclut différents systèmes : caissons blindés, palplanches, blindages coulissants ou modulaires, adaptés à la nature du sol et à la profondeur des fouilles.

Le blindage limite aussi les mouvements de terrain, protège les infrastructures voisines et respecte les obligations réglementaires en matière de sécurité. Facile à mettre en œuvre et à retirer, il optimise les délais d’intervention tout en réduisant les risques sur chantier. Robuste, fiable et réutilisable, il s’intègre parfaitement dans une démarche de chantier maîtrisé.