Le bloc sanitaire pour collectivité répond aux besoins d’hygiène et de confort dans les environnements recevant du public : campings, établissements scolaires, bases de loisirs, aires d’autoroute, chantiers, etc. Conçus pour un usage intensif, ces équipements doivent être robustes, faciles à entretenir et conformes aux normes d’accessibilité.

Cabines de douche, WC, lavabos, urinoirs, sèche-mains, distributeurs ou mobiliers inox : chaque composant est pensé pour résister à une forte fréquentation tout en garantissant une hygiène irréprochable.

Sur cette page, retrouvez une sélection de blocs sanitaires et équipements associés à destination des collectivités et professionnels du BTP, pour des installations durables, pratiques et fonctionnelles.