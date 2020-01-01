Bordure de jardin

Les bordures de jardin assurent la finition, la structuration et la délimitation des espaces extérieurs. Elles permettent de séparer avec élégance les zones engazonnées, les massifs, les allées ou les terrasses, tout en facilitant l’entretien des aménagements.

Disponibles en béton, pierre naturelle, acier, bois ou matériaux composites, les bordures répondent à différents usages : guidage des circulations, maintien des sols, valorisation paysagère…

Les professionnels du BTP, du paysage ou de l’aménagement extérieur trouveront ici une sélection de bordures de jardin robustes, esthétiques et simples à poser, pensées pour s’adapter aux contraintes techniques et au style des projets.