Bordure de quai bus

Les bordures de quai pour bus sont des éléments clés dans l’aménagement des voiries et arrêts de transport en commun. Elles facilitent l’accessibilité des usagers, notamment des personnes à mobilité réduite, en assurant un alignement précis entre le trottoir et les véhicules. Conçues pour résister aux charges roulantes et aux conditions extérieures, ces bordures spéciales garantissent la sécurité, le confort et la fluidité des montées et descentes. Pour les collectivités, maîtres d’œuvre et entreprises de travaux publics, cette famille regroupe des solutions conformes aux normes d’accessibilité et d’urbanisme. Découvrez une sélection de produits robustes, faciles à poser et adaptés à tous types de projets d’aménagement urbain intégrant des quais bus.