Borne pour camping

Les bornes pour camping sont essentielles pour offrir aux usagers un accès pratique et sécurisé aux services indispensables : électricité, eau potable, évacuation des eaux usées, ou connexions spécifiques. Elles sont conçues pour un usage extérieur intensif et doivent résister aux conditions climatiques tout en respectant les normes de sécurité.

Utilisées dans les campings, aires de services, parcs de loisirs ou zones d’accueil temporaires, ces bornes facilitent la gestion des emplacements et améliorent le confort des campeurs.

Sur cette page, retrouvez une sélection de bornes de service adaptées aux professionnels de l’hôtellerie de plein air, des collectivités ou des aménageurs, pour équiper durablement vos installations extérieures.