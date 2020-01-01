La bouteille de mélange, également appelée bouteille de découplage hydraulique, est un composant clé pour optimiser le fonctionnement des circuits de chauffage ou de climatisation. Elle permet de séparer hydrauliquement les circuits primaire et secondaire, assurant ainsi une circulation stable et équilibrée dans chaque boucle. Ce découplage protège les générateurs (chaudières, PAC, etc.) des déséquilibres de débit et facilite la régulation des températures dans les différentes zones desservies. Facile à intégrer dans les installations en neuf ou rénovation, la bouteille de mélange améliore la performance énergétique et la longévité du système. Découvrez notre sélection de bouteilles de mélange conçues pour répondre aux exigences des professionnels du BTP.