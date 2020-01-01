Branchement, raccord, canalisation pour gaz

Les branchements et raccords pour canalisations de gaz assurent la jonction sécurisée entre les conduites principales et les installations domestiques, industrielles ou tertiaires. Conformes aux normes en vigueur, ces équipements doivent garantir l’étanchéité, la résistance à la pression et la durabilité des réseaux de distribution. Coudes, tés, manchons, raccords mécaniques ou électrosoudables : chaque solution est adaptée à la configuration du chantier, au type de gaz (naturel, propane…) et au matériau de la canalisation (PE, acier, cuivre…). Pour les professionnels du BTP et les installateurs, ces composants sont essentiels à la fiabilité des réseaux. Découvrez ici une sélection de raccords adaptés aux besoins du terrain.