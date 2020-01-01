Bride, joint et raccord

Les brides, joints et raccords sont des éléments indispensables pour assurer l'étanchéité, la solidité et la continuité des réseaux de tuyauterie en assainissement, plomberie ou adduction d'eau. Qu’ils soient destinés à raccorder des canalisations, absorber les contraintes mécaniques ou compenser les dilatations, ces composants doivent être choisis avec précision selon la pression, le fluide véhiculé et le type de pose. Disponibles en divers matériaux (inox, fonte, PVC, caoutchouc…), ils garantissent la fiabilité des installations, que ce soit en milieu urbain, industriel ou agricole. Cette page propose une sélection de solutions techniques conformes aux normes, pour les professionnels du BTP à la recherche de performance et de durabilité.