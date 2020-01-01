Le brûleur à fioul est un équipement de chauffage fiable et puissant, largement utilisé dans les installations domestiques, tertiaires et industrielles. Il assure la combustion du fioul domestique pour alimenter des chaudières, générateurs d’air chaud ou autres appareils thermiques. Robuste et simple d’entretien, il est apprécié pour sa stabilité de fonctionnement, même en conditions difficiles. Les modèles récents bénéficient de technologies de régulation et de préchauffage pour améliorer le rendement et réduire les émissions polluantes. Mono-étagés, deux allures ou modulants, les brûleurs à fioul s’adaptent aux besoins de chaque projet. Découvrez notre sélection de solutions performantes, pensées pour les professionnels du BTP.