Caméra Thermique

Les caméras thermiques sont des outils de diagnostic indispensables pour visualiser les déperditions de chaleur, localiser des fuites, détecter des points de surchauffe ou vérifier l’isolation des bâtiments. Grâce à l’imagerie infrarouge, elles permettent un contrôle rapide et non intrusif des installations électriques, thermiques ou structurelles. Utilisées en rénovation énergétique, maintenance préventive ou réception de travaux, ces caméras offrent une analyse fine et immédiate. Portatives, connectées et haute résolution, elles s’adressent aux thermiciens, électriciens, diagnostiqueurs et bureaux d’études. Parcourez notre sélection pour identifier le modèle adapté à vos besoins BTP.