Le camion grue combine un véhicule porteur et une grue embarquée, facilitant le transport et le levage de charges sur chantier. Très utilisé pour la logistique BTP, il permet d’intervenir rapidement sur site sans engin supplémentaire. Polyvalent, il s’adapte à de nombreuses configurations grâce à ses bras articulés, télescopiques ou rotatifs. Ce type de grue mobile offre un gain de temps et de productivité, en particulier pour les livraisons de matériaux lourds. Découvrez les modèles adaptés à vos besoins logistiques et de levage.