La charpente traditionnelle occupe une place centrale dans la construction et la rénovation des bâtiments, notamment pour les maisons individuelles ou les projets patrimoniaux. Réalisée en bois massif, elle se distingue par sa solidité, sa longévité et son esthétique authentique. Elle permet de créer des combles aménageables, d’assurer une excellente portance et de répondre à des configurations architecturales variées. Appréciée des artisans charpentiers, cette technique s’adapte aussi bien aux constructions neuves qu’aux restaurations. Sur cette page, explorez une sélection de solutions professionnelles pour la mise en œuvre de charpentes traditionnelles : bois de structure, connecteurs, assemblages et accessoires. Des produits adaptés aux exigences actuelles en matière de performance et de respect des normes.