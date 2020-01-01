Le chauffage solaire est une solution énergétique durable qui permet de capter l’énergie du soleil pour chauffer les bâtiments, en complément ou en substitution d’un système classique. Grâce à des capteurs solaires thermiques, cette technologie alimente un circuit de chauffage central ou un plancher chauffant, tout en réduisant la consommation d’énergies fossiles. Adapté aux maisons individuelles, bâtiments collectifs ou équipements publics, le chauffage solaire s’intègre aussi bien en construction neuve qu’en rénovation. Pour les professionnels du BTP, installateurs ou maîtres d’ouvrage, cette page regroupe des systèmes fiables, performants et conformes aux réglementations en vigueur. Découvrez des solutions techniques pour allier confort thermique, économies d’énergie et transition écologique.