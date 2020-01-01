Chaume, lauze

Les couvertures en chaume et en lauze sont des solutions traditionnelles qui allient authenticité, performance et savoir-faire artisanal. Utilisé dans la restauration de bâtiments anciens ou la construction d’habitations à forte identité régionale, le chaume offre une excellente isolation thermique et phonique, tout en étant écologique et durable. La lauze, quant à elle, est une pierre plate utilisée pour les toitures de montagne, réputée pour sa solidité, sa résistance au gel et sa longévité. Ces matériaux nécessitent une mise en œuvre spécifique par des professionnels qualifiés, mais garantissent une intégration parfaite dans le paysage et une valeur patrimoniale forte. Retrouvez ici une sélection de solutions pour la couverture en chaume ou en lauze, adaptées aux projets de rénovation ou de construction à caractère traditionnel.