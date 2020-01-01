Cheminement de chantier

Les cheminements de chantier assurent la circulation sécurisée des piétons et véhicules sur les zones en travaux : passerelles, tapis de circulation, dalles de roulage, barrières et signalisation temporaire. Ces aménagements essentiels garantissent conformité aux normes SPS et accessibilité pour tous (piétons, personnes à mobilité réduite, vélos), tout en préservant la structure du sol et en réduisant les arrêts de production. Adaptés aux environnements urbains, pavillonnaires ou industriels, ils allient robustesse, durabilité et modularité. Les tapis PVC facilitent par exemple l’évacuation de la boue et protègent les surfaces sensibles. Consultez notre sélection de solutions de cheminement pour aménager efficacement vos zones de circulation, renforcer la sécurité et faciliter l’organisation logistique de vos chantiers.