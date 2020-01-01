Le clapet anti-retour pour chauffage est un dispositif de sécurité indispensable dans les installations thermiques, permettant de contrôler le sens de circulation du fluide caloporteur. Il empêche les retours d’eau non souhaités dans les circuits, préservant ainsi l’efficacité des équipements et la stabilité hydraulique de l’installation. Utilisé dans les réseaux de chauffage central, les boucles de distribution ou les circuits multi-sources, le clapet anti-retour contribue à la protection des chaudières, pompes et autres composants. Facile à intégrer en neuf comme en rénovation, il est disponible en différentes configurations : à battant, à ressort ou à clapet silencieux. Découvrez notre sélection de modèles adaptés aux besoins des professionnels du BTP.