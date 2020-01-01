Clé, pince et tenaille

Les clés, pinces et tenailles sont des outils essentiels sur les chantiers du BTP, offrant aux professionnels des solutions adaptées pour serrer, maintenir, couper ou extraire divers matériaux. Cette sélection regroupe une large gamme d'outils répondant aux besoins spécifiques des artisans et entreprises du bâtiment. Parmi les équipements disponibles, on retrouve des clés à molette, des clés mixtes, des pinces multiprises, des pinces coupantes, des tenailles russes ou de menuisier, conçus pour garantir robustesse, précision et confort d'utilisation. Ces outils sont adaptés aux travaux de plomberie, d'électricité, de menuiserie, de maçonnerie ou de couverture, assurant une efficacité optimale sur les chantiers. Explorez dès maintenant cette gamme complète pour équiper votre équipe avec du matériel fiable et performant, conforme aux exigences du secteur du BTP.