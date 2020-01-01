Cloueur, cloueur à gaz et visseuse à bois

Les cloueurs, cloueurs à gaz et visseuses à bois représentent des outils indispensables pour les travaux de charpente, ossature bois, bardage, parquet ou fabrication de mobilier sur chantier et en atelier. Le cloueur pneumatique permet une pose rapide et fiable de lames ou liteaux, tandis que le modèle à gaz offre une mobilité totale sans compresseur. La visseuse à bois, électrique sans fil ou pneumatique, garantit une précision et une répétabilité optimales pour assemblages et fixations. Conçus pour résister à un usage intensif, ces outils allient ergonomie, performance et sécurité. Leurs moteurs puissants, systèmes antiretour et chargeurs rapides réduisent la fatigue des opérateurs. Parcourez notre sélection pour choisir le cloueur ou la visseuse à bois adaptée à vos besoins métiers BTP, pour une pose rapide, propre et conforme.