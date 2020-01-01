Compresseur d'air pour chantier

Les compresseurs d’air pour chantier sont des équipements incontournables pour alimenter les outils pneumatiques et réaliser efficacement des travaux de sablage, de perçage, de peinture ou de soufflage en environnement de construction. Polyvalents, qu’ils soient compacts, mobiles sur chariot ou tractables, ces compresseurs offrent une pression de 6 à 15 bar et un débit adapté aux applications exigeantes du BTP. Disponibles en version électrique ou thermique (diesel ou essence), ils garantissent robustesse, autonomie et conformité aux normes CE et antipollution. Faciles à transporter et conçus pour résister aux conditions difficiles du chantier, ces compresseurs assurent une productivité optimisée. Parcourez notre sélection de références professionnelles pour choisir le compresseur d’air le mieux adapté à vos besoins.