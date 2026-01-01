La construction industrialisée à ossature bois combine rapidité d'exécution, performance énergétique et respect de l'environnement. Grâce à la préfabrication en usine de modules ou de panneaux en bois, ce procédé permet une mise en œuvre efficace sur site, réduisant les délais et les nuisances de chantier. Les structures en bois offrent une excellente isolation thermique et acoustique, répondant aux exigences de la RE2020. Adaptées à divers types de bâtiments – résidentiels, tertiaires ou publics – ces constructions assurent une grande flexibilité architecturale et une durabilité accrue. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de solutions industrialisées à ossature bois, alliant qualité, performance et engagement écologique.